Extra acties tegen armoede in Roosendaal: 'Aantal gezinnen in armoede moet gehalveerd worden'

Verder komt er in december een grote bijeenkomst voor alle organisaties en verenigingen die iets kunnen beteken voor mensen in armoede. Dat varieert van grote spelers als de Voedselbank tot kleinere, individuele initiatieven als Helpende Handjes. Koenraad: ,,Er gebeurt veel in Roosendaal, maar het is versnipperd. Tijdens die bijeenkomst willen we kijken of er meer samenwerking mogelijk is.'' Al die partijen zijn inmiddels in kaart gebracht door de armoederegisseur. Die kaart moet ook voor mensen in armoede straks te gebruiken zijn. Om te zien waar ze voor welke hulp terecht kunnen.