Expositie 'Reis door Roosendaal in 750 dingen' opent zaterdag in Tongerlohuys

Droomvan­gers in Roosendaal­se Raadhuis­straat

28 juni ROOSENDAAL - De ondernemers van de Raadhuisstraat hebben een nieuwe functie voor de draden die het hele jaar in de straat hangen voor de versieringen en verlichting in de maand december. In de hele Raadhuisstraat hangen nu droomvangers aan de draden.