Expositie met foto's van archivaris Lohmann in Oudenbosch’ museum

De Bredanaar was in de jaren zestig en zeventig archivaris van streekarchief De Markkant. In 1982 nam hij afscheid. In zijn periode maakte de streekarchivaris zo'n 10.000 foto’s van gebouwen en opvallende objecten in zijn werkgebied. Zijn beeldarchief werd na zijn dood overgedragen aan de gemeente Breda. Ook Oudenbosch fotografeerde hij vanuit allerlei hoeken. Verdwenen cafés als Velletri, Mentana en Kwekerlust zijn te zien, de poorten voor het basiliekplein en boerderij De Blauwe Hoef. De tentoonstelling wordt vrijdag om 20 uur geopend door Rieni Voermans, die nog een korte tijd samenwerkte met Lohman en nog steeds werkzaam is op het West Brabants archief.