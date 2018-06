Expo Drie Gebroeders De Bruijn, alsof je door een familiealbum wandelt

ROOSENDAAL - Het is alsof je door een groot familiealbum wandelt, bij een bezoek aan de tentoonstelling De Drie Gebroeders De Bruijn in het Tongerlohuys. Die tentoonstelling is op initiatief van Roosendaler Sjef de Bruijn tot stand gekomen en er is werk te zien van zijn opa Sjef en diens broers Toine en Leo.

Samen met een aantal familieleden richtte Sjef de Bruijn een Expocommissie op. Samen hebben ze alles voor de expositie geregeld, van het uitzoeken, verzamelen en schoonmaken van de kunstwerken tot het maken van de boekjes, flyers en poster en het geven van de rondleidingen.

Zondagmiddag lopen er drie groepen door het museum, een met 'ome Leo', een broer van Sjef, een andere groep met Marlies, de vrouw van Cor de Bruijn en ook neef Jean-Paul Evertse, zoon van Stientje de Bruijn, is aanwezig om iedereen te vertellen over de artistieke broers en hun kunst.

Voordat we op pad gaan legt Roosendaler Henk Willemse een map op tafel. Er zitten twee tekeningen in die zijn gemaakt door Willy de Bruijn, de vader van Sjef jr. ,,Ik heb samen met Willy in 1968 in Nieuw Guinea gediend'', vertelt hij. ,,We zijn altijd vrienden gebleven.''

Duik in geschiedenis

Voor oudere Roosendalers is het een nostalgische duik in de geschiedenis. Want de grote familie de Bruijn heeft allerlei winkels en bedrijven gehad. Er was een tante Jeanette met een porseleinwinkel op de Markt, ome Willem had er een slagerij. Toine en Leo de Bruijn waren architect, Sjef de Bruijn had een kunsthandel op de Markt. ,,Ik herinner me nog goed dat mijn moeder me altijd meenam om te gaan kijken, als er weer een nieuw schilderij in de etalage hing'', vertelt Leny Antonissen.

Christus

Daarin komen ook veel bekende Roosendaalse gezichten voor, weet de familie inmiddels. Zoals bij Christus Kruisafname: daar is het kunstenaar Toine zelf die Christus van het kruis afhaalt. De Maria op het schilderij vertoont grote gelijkenis met Toine's muze in die tijd, Lena van Hees. ,,Ze was vijftien jaar jonger en daarom mochten ze niet trouwen. Ze zijn beiden nooit getrouwd. Toine is jong gestorven, maar Lena is in 2010 op 87-jarige leeftijd overleden. Ze was echt zijn muze.''

Ontroering brengt ook het ingetogen portret van Fonske de Bruijn teweeg. ,,Mijn oom'', zegt Jean-Paul Evertse ,,Hij was het jongste broertje van Stientje en al op zijn vierde overleden aan tbc. Dit portret is door Toine uit het geheugen geschilderd. Het heeft altijd bij mijn opa Johan gehangen. Hij rookte enorm veel, dus ik heb het helemaal schoongemaakt. Er kwamen kleuren tevoorschijn die ik nog nooit gezien had.''

De expositie Drie Gebroeders de Bruijn is nog tot 17 juni te zien in het Tongerlohuijs. Elke dag is er iemand van de familie De Bruijn aanwezig om het verhaal van de gebroeders de Bruijn te vertellen.

Volledig scherm De Expocommissie van de familie de BRuijn: Sjef, Miriam, Leo, Helma, Ingrid, Marlies en Jean-Paul. © familie de Bruijn

Volledig scherm Toine de Bruijn © Collectie familie De Bruijn

Volledig scherm Sjef de Bruijn © Collectie familie De Bruijn

Volledig scherm Leo de Bruijn © Collectie familie De Bruijn