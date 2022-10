Explosie in Roosendaal schrikt buurt op, vorige week ander huis beschoten: ‘Het wordt er hier niet veiliger op’

‘Abba is de klassieke muziek van morgen’: enthousias­me op de Abba-dag in Roosendaal

ROOSENDAAL - ,,Eens een Abbafan, altijd een Abbafan”, zegt Helga van de Kar, medeoprichtster en voorzitster van de Internationale Abba Fanclub. De belangstelling voor de ABBA-dag in Dansschool Rottier in Roosendaal is met zo’n 400 fans dan ook weer behoorlijk groot.

