Explosie dreigde door vuur in xtc-lab Roosendaal

Robbe Baartmans schreef een boek over The Loods: ‘Het is veel meer dan een graffiti­hal’

14:54 ROOSENDAAL - Robbe Baartmans en Remco van den Beemd startten vijf jaar geleden Graffitihal The Loods in Roosendaal. Baartmans schreef er een boek over. Bij de volgende Graffiti Jam op 29 en 30 juni, presenteert Robbe Baartmans zijn lijvige boekwerk over vijf jaar The Loods.