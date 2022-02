Explosie bij horecazaak in Roosendaal, zaak eerder dit jaar ook al vernield met vuurwerk

ROOSENDAAL - Bij een horecazaak op de Rembrandtgalerij in Roosendaal is zondagochtend vroeg een explosie geweest, waardoor de zaak zwaar beschadigd is geraakt. Het zou gaan om zwaar vuurwerk. Volgens de politie was het betreffende etablissement dit jaar al twee keer eerder doelwit van kwaadwillenden.

De klap moet enorm zijn geweest, gezien de gehele voorruit van het pand voor op de straat ligt. Ook aan de achterzijde ligt het raam op straat en is ook het kozijn vernield. De politie heeft de omgeving rondom de horecazaak afgezet en is bezig met een sporenonderzoek. Op bewakingsbeelden in handen van de politie is te zien dat er zondagochtend zeker twee daders betrokken zijn.

Twee keer eerder doelwit

In 2022 was de horecazaak al twee keer eerder het doelwit van een aanslag met explosieven of zwaar vuurwerk. In de nacht van 2 op 3 januari om 03.50 uur plakt iemand explosieven tegen het raam van de zaak. Dit wordt opgemerkt door een voetganger die toevallig passeert. De verdachte vlucht, waardoor het tot dan toe bij een poging blijft.

Tien dagen later gebeurt exact hetzelfde, maar dit keer is er niemand die de verdachte toevallig opmerkt. Wederom worden er explosieven - vermoedelijk zwaar vuurwerk- tegen de ruit geplakt. De ontploffing zorgt voor een flink gat in de ruit en veel schade. De hele zaak ligt onder de glassplinters.

De reeks incidenten maakt veel indruk bij de bewoners en ondernemers op het plein, daarom wil de politie de motieven achter de explosies zo snel mogelijk achterhalen.

