Exploitant van Roosendaals restaurant probeert sluiting te voorkomen

219 kilo hennep in bestelwa­gen in Sint Willebrord, drie mannen opgepakt voor mogelijke hennepknip­pe­rij

3 oktober SINT WILLEBRORD - De politie heeft zaterdagochtend drie verdachten gearresteerd in Sint Willebrord in verband met een mogelijke hennepknipperij. In een bestelbus bleek 219 kilo hennep te liggen.