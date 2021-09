Expert waarschuwt: Ingestorte balkons in Oudenbosch voorbode van nog veel meer ongelukken

Stef en Thomas fietsen van Nispen naar Parijs voor het goede doel

31 augustus NISPEN - Volgens Google Maps is de fietstocht van de kerk in Nispen naar de Champs-Élysées in Parijs 402 kilometer lang en doet een fietser daar ruim 21 uur over. Of die cijfers kloppen kunnen Stef Suijkerbuijk en zijn maat Thomas Bartelen over een week vertellen. Zij gaan zondag in één dag van Nispen naar Parijs fietsen.