Expert Marjos Moulands: ‘Zestien uur per dag bezig met de gierzwaluw’

Leven in de lucht

De gierzwaluw is een beschermde vogelsoort die is volledig aangepast aan het leven in de lucht. De uit Afrika afkomstige pijlstaart legt jaarlijks duizenden kilometers af om in ons land (en in België) in de zomermaanden te broeden. In Vlaams-Brabant werd het vogeltje enkele jaren geleden tot ‘koesterbuur’ verkozen, omdat het als sfeermaker geldt in (stads)parken en oude wijken. Gierzwaluwen kunnen in duikvlucht snelheden van ruim tweehonderd kilometer per uur halen.