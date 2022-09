Excuses voor ophef rond plotselinge afsluiting Wouwbaan: ‘Menselijke fout met alle gevolgen van dien’

Reconstructie Chauffeur Juan S. van truckdrama moest helemaal niet in de Hoeksche Waard zijn, hoe kan het dat hij daar was?

De Spaanse chauffeur die zeven mensen doodreed in Zuidzijde, moest helemaal niet in de Hoeksche Waard zijn, maar was totaal de weg kwijt. Reconstructie van een onvoorstelbaar drama - vandaag een maand geleden - op basis van de huidige stand van zaken van het onderzoek.

27 september