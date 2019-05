Excursie naar Tongerlohuys en Drukkerijmuseum samen

Drugsdea­ler (20) ziet agent hem achtervol­gen en gooit snel cocaïne uit raam in Roosendaal

9:10 ROOSENDAAL - Een 20-jarige man uit Roosendaal is zondagavond aangehouden omdat hij in het bezit was van harddrugs. Dit gebeurde in de Gerard ter Borchstraat in zijn woonplaats. Door de agent zijn 29 bolletjes cocaïne en 15 bolletjes heroïne in beslag genomen.