Ex-minister Bas van ‘t Wout helpt Roosendaal met plan voor ‘buikpijnplekken’ in de stad

Toneelvere­ni­ging ’t Gordijntje kan met voorstel­ling niet in Bosschen­hoofd terecht, wijkt uit naar Hoeven

BOSSCHENHOOFD/HOEVEN - De Bosschenhoofdse toneelvereniging ’t Gordijntje kan haar veertigste uitvoering niet in eigen dorp houden. Jaren geleden werd dorpshuis de Schakel gesloopt. Na negen jaar op het leerplein in basisschool ’t Bossche Hart is hier ook al geen ruimte meer voor ze. En aan het beoogde nieuwe dorpshuis in de Blokhut is nog geen spijker vertimmerd.

15 januari