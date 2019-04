Evenementenkrant Halderberge in bijna honderdduizendvoud gedrukt en verspreid

Woensdag werd het eerste exemplaar uitgereikt aan Johan van Oosterhout, voorzitter van het Arboretum en sinds kort deel uitmakend van de Toeristische Initiatief Groep (TIG). Over de botanische tuin ‘als icoon van hartje Oudenbosch’ is ook een artikel opgenomen in de krant. ,,Redactioneel is gekozen voor de vele bezienswaardigheden in onze gemeente’', zegt Berendsen. In voorgaande jaren lag de nadruk op de evnementen. Die staat nu er nog in, maar dan overzichtelijk in een jaarkalender.