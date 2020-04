Evenementenkalender wordt leger en leger: ‘Maar dit hing in de lucht’

Ook de sportevenementen zijn tot 1 september van de baan. Zoals de Hel van de Pin die voor vier augustus stond gepand. ,,De Hel gaat niet door. Het wordt ook niet verplaatst, dus we slaan helaas een jaartje over. We hadden nog hoop dat het door kon gaan. We hadden de ploegen al geïnformeerd dat we eventueel het inschrijfgeld al zouden verlagen om ploegen tegemoet te komen in deze coronacrisis’’, zegt bestuurslid Arian Tak.



Op zestien augustus zou de Ronde van Spanje het dorp aan doen. Arian Tak is ook de grote man achter dit evenement voor zijn dorp. ,,En de doorkomst van de Vuelta is ook helemaal van de baan. De Ronde van Spanje komt dus niet door de Wouwse Plantage. Jammer, want daar hebben we als dorp erg lang naar toegeleefd, maar het is niet anders. Mensenlevens gaan voor", zegt Tak.