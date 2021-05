‘Evenementen? Dolgraag zelfs, maar we willen geen horrorzomer’

Even vlug een fietsendra­ger of trekhaak monteren? Vergeet het maar

14 mei OUD-GASTEL - Nog even vlug een fietsendrager kopen en een trekhaak onder de auto laten monteren? Vergeet het maar: de fietsendrager is in de winkels bijna even zeldzaam als lekker weer in de meivakantie. En in de garages moet rekening worden gehouden met wachttijden die tot wel drie weken kunnen oplopen.