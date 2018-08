Even oversteken op de Stationsstraat in Roosendaal: ‘Het was rennen voor mijn leven’

Een paar kilometer per uur te hard rijden kan, vindt het echtpaar, maar 'het stikt ook van de verkeershufters die hier races houden'. "En als je er wat van zegt, krijg je een middelvinger. Vinden ze prachtig”, zegt Rosemarie. De oplossing volgens hen: een flitspaal en meer veilige oversteekplaatsen. “Als geld het probleem is, dan kopen we wel een flitspaal met de buurt.” Ook zijn ze bereid met de gemeente in gesprek te gaan over mogelijke oplossing.



En dat ziet de gemeente ook zitten. En die flitspaal dan? "Daar gaat het Openbaar Ministerie over", zegt de woordvoerster. "Het lastige aan de Stationsstraat is dat het een hoofdontsluitingsweg is: een hoofdroute van noodhulpdiensten", zegt ze. "Dat heeft als gevolg dat we geen snelheidsbeperkende maatregelen als drempels en versmallingen kunnen doorvoeren." Maar, zegt ze, "dat wil niet zeggen dat we géén maatregelen kunnen nemen. Politie kan incidenteel snelheidscontroles doen en we kunnen snelheidsinformatiedisplays plaatsen."