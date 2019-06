Even geen Halderbergse sponsoring meer voor Matthäus Passion

In dat verband is de rol van de gemeente als sponsor en aanjager van grootschalige activiteiten wel begrijpelijk. ,,Maar het geld ook als blijk van waardering voor organisaties en clubs‘’, stelt wethouder Thomas Melisse. Net als voorgaande jaren kan een groot aantal evenementen weer rekenen op een bijdrage uit de zogeheten regeling sponsoring evenementen.

Totaal is daar 10.000 euro in kas. De Hoevense Fietsvierdaagse, de Brabantse Ruiterdagen van over anderhalve week en de afgelopen weekeinde gehouden triatlon in Oud Gastel mochten daar het afgelopen jaar al 1000 euro uit ontvangen. Daar kwam later het Oudenbosch Mannenkoor en de stichting Sfeerpop bij voor respectievelijk 500 en 1000 euro.