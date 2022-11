Europese tournee Letse topzanger begint in Roosendaal

ROOSENDAAL - Met Rusland als agressieve buurman heeft het thema Vrede en Vrijheid voor de bevolking van Letland sinds begin dit jaar een diepere betekenis gekregen. Het thema staat zaterdag centraal tijdens het concert van de Letse volkszanger IGO in De Kring in Roosendaal.

Voor IGO (echte naam Rodrigo Fomins) klinkt in Roosendaal het startschot voor zijn Europese tournee. Hij wordt bijgestaan door een tachtig koppen tellend koor, dat bestaat uit zangers uit België, Frankrijk en Nederland met een Letse achtergrond.

Russische overheersing

Letland viert elk jaar in november de bevrijding van de meer dan honderd jaar Russische overheersing. Omdat de grens tussen Rusland en Letland 300 kilometer bedraagt, voelt men in Letland de toenemende angst door de oorlog in Oekraïne die ook hen opnieuw kan bedreigen. Voor de Letten is muziek een manier om lucht te geven aan emoties, vooral koormuziek.

Letse roots

Drie koren van West-Europeanen met Letse roots geven zaterdag 12 november in Roosendaal het startschot voor een tournee. Later volgen Brussel en Parijs. Volkszanger IGO is een man van naam in Letland. Hij komt met zijn eigen band naar ons land en zijn grootste drijfveer daarbij is het thema van het concert: Vrede en Vrijheid.

Actueel thema

Toen begin dit jaar met de voorbereiding van het concert werd begonnen had niemand kunnen bedenken dat dit thema zo actueel zou worden. Tijdens de repetities van het koor met IGO, afgelopen zomer in Riga (hoofdstad van Letland), was volgens Jacqueline Chamuleau en Gunita Kronberga van de stichting LVkorisNL voelbaar wat het thema Vrede en Vrijheid eigenlijk betekent. Kaarten via dekringroosendaal.nl.