Europarlementariër De Lange komt naar Hoeven

De Lange is kandiaat lijsttrekker van het CDA voor de Europese verkiezingen van 2019. Momenteel is ze fractievoorzitter van het CDA in het Europees parlement en vice voorzitter van de EVP-fractie in Brussel. De politica gaat in het Kompas in Hoeven in gesprek met belangstellenden uit het bedrijfleven. Thema's als Brexit, het Europese industriebeleid en de relatie met China en het Europese landbouwbeleid komen aan bod. De bijeenkomst in het Kompas aan de Bovenstraat 18 in Hoeven begint om 20.00 uur.