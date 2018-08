EU-potje voor jongeren raakt op

Waterover­last verleden tijd, wijk d'n Omloop viert feest

11:00 HOEVEN - Of de bewoners van de wijk Bovendonk voortaan verschoond blijven van natte voeten, is nog even afwachten. Sinds Het Groene Hart middenin de Hoevense wijk is voorzien van twee waterbergingskelders heeft het niet overmatig veel geregend. ,,De ene stevige bui, die er wél viel werd netjes opgevangen door de waterberging'' zegt Ralph van de Nobelen van wijkvereniging d'n Omloop.