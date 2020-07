Etten-Leurs transportbedrijf Bas gaat vanuit Roosendaal speelgoed door heel Europa verspreiden

Vanuit het 20.000 vierkante meter grote complex recht tegenover het Herstaco Stadion wordt het Etten-Leurse bedrijf verantwoordelijk voor de verspreiding van het speelgoed van de Amerikaanse gigant MGA Entertainment door de Benelux en Zuidwest-Europa. En dat betekent: banen.

‘Een van de allergrootsten’

CEO Lorenzo Bas is apetrots dat zijn bedrijf die klus op zich mag nemen: ,,MGA is een van de allergrootste spelers ter wereld als het gaat om kinderspeelgoed. Ze zijn onder meer bekend van Baby Born en Little Tikes. Geweldig dat wij dit voor hen mogen doen.’’



Bas is op zijn beurt weer goed bekend met de regio waar het speelgoed naartoe moet, zegt hij: ,,Wij rijden door heel Europa, maar vooral de Benelux en Italië.’’ Bas Group BV heeft een wagenpark van zeventig vrachtwagens en 150 trailers en draait een omzet van zo'n 35 miljoen euro. Bij Bas Group BV werken zo’n 200 mensen, maar dat worden er met de nieuwe activiteiten in Roosendaal snel meer.

Er komen banen bij in Roosendaal

,,Ik denk dat we zeker een man of vijftien nodig gaan hebben in Roosendaal, maar in het najaar - de drukste periode in de speelgoedwereld - zullen dat er wel dertig of meer zijn’’, zegt Ron Cleijsen, general manager warehousing, zeg maar verantwoordelijk voor het laten draaien van het Roosendaalse distributiecentrum. ,,We hebben mensen nodig op het kantoor en in het magazijn.’’

Hij verwacht een redelijk rustige start. ,,We krijgen volgende week de sleutel, dan kunnen we het gebouw helemaal inrichten: de elektra, de stellages... In denk dat we binnen twee maanden hier operationeel kunnen zijn. Dan kunnen we de komende maanden gebruiken om ‘in het gebouw te groeien’. We verwachten hier vanaf januari écht op volle toeren te draaien.’’

