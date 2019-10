Etten-Leur en Halderberge trekken samen op in duurzaamheid

HOEVEN/ETTEN-LEUR - Het gaat vanavond - dinsdag - in centrum Bovendonk over schoner autorijden, over restwarmtes en circulaire verdienmodellen.

In hun streven naar ‘duurzaam ondernemen’ hebben de Industriële Kring Etten-Leur en Ondernemerskring Halderberge elkaar gevonden. Samen trekken ze op met als doel de lokale ondernemer mee te nemen in het woud van kansen en bedreigingen op duurzaamheidsgebied.

Langs beide kanten wordt de samenwerking als ‘bijzonder goed’ ervaren. In tweede instantie haakten ook het bedrijfsleven in Rucphen, de drie gemeenten en Rabobank aan. Het eindresultaat moet vanavond een inspirerende avond worden onder leiding van dagvoorzitter Ruud Koornstra.

Nationale Energiecommissaris

De rasondernemer was betrokken bij de oprichting van diverse televisieproductiemaatschappijen. Bijna twintig jaar geleden begon Koornstra voornamelijk duurzame ondernemingen op te zetten. Hij is drie jaar voorzitter van de duurzame ondernemersvereniging De Groene Zaak. Op de Nationale Klimaattop werd Koornstra afgelopen jaar benoemd tot de eerste Nationale Energiecommissaris. De bijeenkomst is opgedeeld in vier thema's waar workshops aan gekoppeld zijn. De transport- en logistieke sector bespreekt nut en noodzaak van elektrisch rijden. Gemeenten en bouwbedrijven praten met elkaar over het verduurzamen van gebouwen en woningen. Lagere energie- en onderhoudskosten, minder CO2-uitstoot en gebruikerswensen staan in de discussie centraal.

Energieneutraal

In de derde workshop wordt gesproken over de trends en ontwikkelingen in de circulaire economie. Als stip op de horizon staat 2050, waarin Nederlander volledig energieneutraal wil zijn. De politieke partij Progressief Halderberge wil dat zelfs al vijftien jaar eerder bereikt hebben. Hoe dan ook, op de workshop krijgen ondernemers handreikingen over welke investeringen hen de komende tijd te wachten staan. De laatste werksessie gaat over industriële symbiose oftewel verbanden leggen met andere bedrijven in de regio voor de uitwisseling van reststromen, energie, warmte maar ook personeel.

Hans Venneman van de Kring Halderberge heeft grote verwachtingen van de bijeenkomst. ,,We bieden concrete informatie over duurzaamheid, het is niet langer een ver-van-mijn-show. De uitdagingen van energietransie moeten elke ondernemer gaan prikkelen, daarom rekenen we op een grote opkomst.‘’