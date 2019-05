Etappe BeNeLadiesTour brengt gemeentebesturen van Essen en Roosendaal samen

ESSEN - De tweede etappe van de zesde BeNeLadiesTour op vrijdag 19 juli heeft de gemeentebesturen van Roosendaal en Essen in elkaars armen gedreven. Volgens burgemeester Gaston Van Tichelt van Essen is de samenwerking een voorbeeld voor andere verenigingen en instellingen.

De BeNeLadiesTour is een vierdaagse UCI-wedstrijd die op 18 juli begint in Utrecht en die vier dagen later finisht in Zelzate (B). Voor het eerst krijgt deze vrouwenwedstrijd een grensoverschrijdende etappe.

De etappe is op het autovrije Heuvelplein in Essen gepresenteerd door het Essense college van burgemeester en schepenen in aanwezigheid van wethouder René van Ginderen van de gemeente Roosendaal. Burgemeester Van Tichelt was blij dat hij na de Eneco Tour en de BinckBank Tour nu de BeNeLadiesTour in zijn gemeente mag verwelkomen.

Instrument

,,Wij houden ervan Essen op de kaart te zetten en Essenaren samen te brengen:, zei Van Tichelt. Hij ziet in de wielersport een uitstekend instrument om dat voor elkaar te brengen. Hij prees wethouder Van Ginderen omdat die het initiatief nam een gezamenlijke etappe op te zetten. ,,Een voorbeeld voor andere organisaties, een voorbeeld voor de toekomst en een voorbeeld om meer te gaan samenwerken.”

Van Ginderen spreekt in dit kader liever niet van de gemeenten Essen en Roosendaal. ,,Dit is dé wielerregio. Er ligt een grens maar kijk in het weekend naar wat er over en weer de grens overgaat naar de Noorderkempen of West-Brabant. Ik ben blij met deze samenwerking. Eén telefoontje naar Gaston was voldoende. Hij zei gelijk dat ik langs moest komen.”

Volledig scherm Burgemeester Gaston Van Tichelt van Essen aan het woord. Wethouder René van Ginderen en sportorganisator Geert Stevens luisteren. © Henk den Ridder

Massaspurt

De zesde BeNeLadiesTour start donderdag 18 juli met een proloog in Utrecht. De start is aan het Castellum en de finish wordt op de Parijse Boulevard getrokken. De etappe Essen-Roosendaal begint op het Heuvelplein in Essen. Na een plaatselijke ronde gaan de maximaal 25 renners de grens over. Huijbergen, Woensdrecht, Tholen, Osterdam, Steenbergen en een plaatselijke ronde in de gemeente Roosendaal langs de dorpen Moerstraten, Heerle en Wouw. Eindpunt op de kaarsrechte Wouwbaan, die mogelijkheden biedt voor een massaspurt.