Essentgebouw Roosendaal blijft overeind

ROOSENDAAL - Het Essentgebouw aan het Kadeplein in Roosendaal wordt verbouwd tot een appartementencomplex. Voorwaarde van de gemeente is dat de karakteristieke buitenkant intact blijft. Op het kloostercomplex aan de Waterstaat worden waarschijnlijk huizen gebouwd.

Binnen enkele weken start de gemeente een Europese aanbesteding om een koper te vinden voor het oude kantoorpand. ,,Daar koppelen we voorwaarden aan'', zegt wethouder Toine Theunis. Behalve het overeind houden van de uitstraling is dat ook de mate waarin er woningen worden ondergebracht.

,,Geen kleine hokjes, maar fatsoenlijke appartementen waarbij ik denk aan koop, niet aan huur. Omdat aan de overkant de Doaunier is verbouwd voor de verhuur. Zo zorgen we voor variatie.'' Volgens Theunis hebben meerdere partijen bij hem aangeklopt voor deze locatie. Vaak met het verhaal om na sloop een ander gebouw te bouwen op die plek.

Op straat

Het Essentgebouw is na het vertrek van het energiebedrijf in gebruik genomen als het Theaterhuis Roosendaal. Daar zitten onder andere theaterwerkplaats Tiuri en de stichting Drie Maal Plankenkoorts. Zij komen op straat te staan na de verkoop. Theunis wil met deze organisaties nadenken over een alternatieve locatie, samen met de huurders van Mariadal die ook hun huisvesting kwijtraken.

Na twee leegstaande kantoren aan de Bergrand, krijgt met het Essentgebouw opnieuw een oud kantoor een nieuwe bestemming. Theunis is verheugd dat Roosendaal zo goed stoort met de herbestemming van deze panden. ,,We hebben nog maar 7,5 procent leegstand van kantoogrebouwen, terwijl dat cijfer landelijk 13,1 is. Vorig jaar was het bij ons ook nog 14,3 procent. In de regio doen wij het veel beter dan andere steden.''

Waterstraat

Ook aan de Waterstaat in Roosendaal is er zicht op nieuwbouw. Daar gaat het klooster van de zusters van Charitas waarschijnlijk tegen de vlakte om plaats te maken voor huizen. Het bisdom is eigenaar en zocht contact met de gemeente Roosendaal om duidelijk te krijgen wat die daar graag wil zien.