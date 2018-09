Essens Musicalspektakel (N)iemandsland: aangrijpende musical van hoog niveau

Dit is er allemaal te doen tijdens feestweek 750 Jaar Roosendaal

19 september ROOSENDAAL - Als de Valley Sound Big Band vrijdag de eerste trompetsignalen over de Markt van Roosendaal blaast is dat het begin van de feestweek die ter gelegenheid van Roosendaal 750 Jaar op touw is gezet door vele honderden vrijwilligers.