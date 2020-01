‘Erkenning bij de gemeente was een hoogtepunt voor de Samenstichting’

Nu de lokale VVD hem benaderde, wil Vermunt zijn horizon verbreden om uiteindelijk in 2022 een plekje in de gemeenteraad te veroveren. Binnen het achtkoppig bestuur wordt een opvolger gezocht. Om zijn taken goed over te dragen, blijft hij nog zeker een jaar bestuurslid. In het dagelijks leven is hij inspecteur toezichthouder bij Leidingenstraat Nederland (LSNed). Per helikopter cirkelt hij regelmatig boven het 80 kilometer lange tracé vanaf de Belgische grens tot Rotterdam. Met beide benen op de grond blikt hij thuis in Stampersgat terug op elf jaar Samenstichting.