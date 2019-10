Erika Stanley schildert Polar Bear in stijl van Van Gogh

ROOSENDAAL - Op het Kadeplein, in de schaduw van het beeld van de Polar Bear, wordt woensdag de bevrijding van de stad Roosendaal in 1944 herdacht. Om die gelegenheid extra cachet te geven schilderde kunstenaar Erika Stanley uit Roosendaal het standbeeld van de Polar Bear in de stijl van Vincent van Gogh.

Het werkstuk maakt deel uit van haar serie ‘Roosendaal als Van Gogh'.

Lees ook Roosendaalse kunstenares schildert het PSV stadion als Van Gogh Lees meer

Zo schilderde de in San José, Costa Rica geboren Stanley eerder het oude raadhuis, het beeld van de Tullepetaon, de watertoren en het monumentale NS-station in de stijl van Van Gogh. Naast de Polar Bear heeft de kunstenaar onlangs de tv-toren in de wijk Kroeven toegevoegd aan de serie.

Erkend specialist

Erika Stanley zegt een internationaal erkende specialist in de Van Gogh-stijl te zijn. Ze heeft diverse series in die stijl geschilderd van stadslocaties en objecten waar mensen grote waarde aan hechten. Roosendaal Als Van Gogh was de eerste serie en kan zich uitbreiden tot een onbekend aantal schilderijen. ,,Als meerdere mensen mij op een mooi en waardevol stadsgezicht attenderen, wil ik altijd nadenken over een nieuw schilderij,” zo zegt ze.

Burgemeester Godwaldt

Het beeld van de Polar Bear is in 1960 opgericht en op 5 mei van dat jaar onthuld door burgemeester Godwaldt. Het is gemaakt door de Roosendaalse beeldhouwer Joop Vlak. Het is een zuil van zwarte natuursteen, bekroond met een beeld van een ijsbeer op een wereldbol. De zuil is geplaatst op een vierkant voetstuk.