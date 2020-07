Eric de Regt stapt over van Roosendaalse Lijst naar VLP

Isabella (18): ‘Als je bevriest van angst, is het geen verkrach­ting. Dat is toch krom?’

30 juni BREDA - Een vriend van Nassim (14) uit Breda had eens verteld over een meisje dat hij had ontmoet. ,,Hij zei tegen mij: haar lichaam zei ja, maar haar mond zei nee.” En toen? ,,Ja, toen had hij het dus wel met haar gedaan.”