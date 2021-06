Eric Borghouts werd compleet overrompeld door lintje: ‘Meestal heb ik dingen snel door, maar nu niet’

OnderscheidenNISPEN - Het kostte Eric Borghouts (48) een paar uur om na zijn benoeming tot lid in de Orde van Oranje-Nassau terug te keren op aarde. Hij was totaal ondersteboven van de eer die hem door veel mensen gegund bleek.

Borghouts was op de dag van de lintjesregen gewoon ‘s morgens om 6.15 uur op zijn fiets gestapt naar zijn werk als ambulancebroeder. ,,Ik heb me daar omgekleed en klaar gemaakt voor de ritten. Toen ik een persfotograaf zag, dacht ik dat het om een ambulancereportage ging vanwege de coronadrukte.’’



,,Het kwartje viel pas toen ik de garage doorliep en de auto van de burgemeester zag. Ook mijn familie en vrienden zag ik plots zitten. Thuis had niemand iets laten merken. Meestal heb ik dingen snel door, maar nu was ik compleet overrompeld.’’

‘Lintje voor mijn hobby’

De ambulancebroeder had altijd gezegd dat een lintje voor hem niet hoefde: ,,Dat is voor mensen die echt iets bijzonders gedaan hebben! Ik heb het lintje gekregen voor mijn hobby. Dat andere mensen daar plezier aan beleven geeft voldoende voldoening. Ik vind het echter een eer dat andere mensen vinden dat ik iets waardevols heb gedaan.’’



Borghouts kreeg het lintje onder meer voor zijn aandeel in het Sint Nicolaascomité Wouw. Hij schreef voor dit comité vanaf 1990 tot en met 2005 sinterklaasverhalen en musicals. Hij vervulde zelf ook regelmatig de rol van Piet of Sint en nam de regie van de toneelstukken op zich. ,,Ik ben hier weliswaar mee gestopt, maar help nog wel met ideeën of het schrijven van toneelstukken.’’

Quote Ik vind het een eer dat andere mensen vinden dat ik iets waardevols heb gedaan Eric Borghouts

Musical

Borghouts schrijft en regisseert ook de jaarlijkse schoolmusical voor De Linde en is een actief lid van Onderling Kunstgenot. ,,Ik speel sinds 1999 bij deze toneelclub. Ook regisseerde ik enkele stukken en in 2019 schreef ik het Winterstuk.’'

Quote Nu is schrijven mijn hobby en een perfecte combinatie met het werk als ambulance­broe­der Eric Borghouts

Als secretaris van de Oranje Stichting Nispen bedenkt en organiseert Borghouts activiteiten rond Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Borghouts herinnert zich dat hij tijdens zijn beroepskeuze moest kiezen tussen het worden van journalist of verpleger. ,,Mijn ouders vonden de zorg wat veiliger. Nu is schrijven mijn hobby en een perfecte combinatie met het werk als ambulancebroeder. Ik hou van mijn werk, maar maak veel mee. Schrijven is een mooie uitlaatklep.’'

Ondertussen liggen meerdere verhalen van Borghouts bij Uitgeverij Toneelcentrale en worden ze ook buiten de regio opgevoerd. ,,Misschien word ik nog ontdekt door Joop van den Ende!’’