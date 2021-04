Er wordt weer gelachen bij Lokaal Sociaal 21 na breuk met SP: ‘Last van m’n schouders gevallen’

Heessels: ,,Maar wij hebben ook allemaal een baan, Adriënne en ik zijn ook nog mantelzorgers. Dat begon ons op te breken. Zeker wanneer er vanuit het landelijk partijbureau ook nog mailtjes komen of we een bepaald onderwerp lokaal op de agenda kunnen krijgen of dat we ergens vragen over moeten stellen. Ik durfde op het laatst zulke berichten niet eens meer te openen, bang dat we weer een opdracht kregen die we toch niet uit kunnen voeren.’’ Ook het ‘de wijken in gaan’, toch de typische SP-manier van actie voeren, schiet er bij in.



Daar komen persoonlijke frustraties nog eens bovenop. Zo krijgt Maas nul op rekest als ze de partij om enige vorm van compensatie vraagt, wanneer ze noodgedwongen vakantiedagen op moet nemen om zich goed voor te breiden op de behandeling van de kadernota, toch een van de belangrijkste debatten van het jaar. ,,We moeten wel iedere maand 75 procent van onze raadsvergoeding afdragen aan ‘landelijk’, maar we worden vervolgens zelf in de steek gelaten.’’



Als ook lijmpogingen van bemiddelaars op niks uitlopen, zit er volgens het drietal niks anders op: besloten wordt de SP te verlaten en zelfstandig door te gaan. Heessels: ,,Ik heb het er écht heel moeilijk mee gehad, want we staan alledrie nog steeds pal achter het gedachtegoed van de SP.’’