Er komt geen inrijverbodsbord bij de Lage Zegstraat in Zegge

Dat besluit houdt in dat bij de aansluiting met de Nelson Mandelaweg in Roosendaal twee landbouwsluizen komen om sluipverkeer te verminderen dat via Zegge richting A58 gaat. Bestemmingsverkeer wordt volgens het besluit via een lus en een parallelweg geleid. Er zou daarom een inrijverbodsbord komen met de aanduiding ‘met uitzondering van bestemmingsverkeer'.



Maar dat laatste is niet volgens de afspraken die de gemeenten Rucphen en Roosendaal en de Dorpsraad van Zegge eerder maakten, zegt Lazeroms. ,,Dat zou betekenen dat alleen mensen die aan die straat wonen er mogen rijden. Hoe dat in het besluit terecht is gekomen, weet ik niet, maar het druist tegen onze afspraken in dat de eigen bevolking via de parallelweg hun dorp kan blijven in- of uitrijden.”