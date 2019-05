Er komt een proef met deur-tot-deur vervoer voor Rucphense oudjes

Het gaat om een proef vanaf december waarbij niet alleen gedacht wordt aan vervoer binnen de gemeente, maar ook aan ritjes die mensen bijvoorbeeld van thuis naar het ziekenhuis in Roosendaal brengen.

In december gaat de nieuwe dienstregeling in

Aanleiding voor de pilot is het zogeheten ‘strekken’ van buslijn 312 die door de gemeente Rucphen gaat. De provincie Noord-Brabant en vervoersbedrijf Arriva werken aan nieuwe dienstregelingen en het verkorten van routes. Dat betekent dat overal in de provincie haltes vervallen.

Strekken voor Sprundel en St. Willebrord nadelig

Het beleid pakt in de gemeente Rucphen vooral voor Sprundel en St. Willebrord ongelukkig uit. Beide dorpen moeten het voortaan met één halte doen, ongeveer op de grens, waardoor ouderen die slecht ter been zijn, er nauwelijks nog kunnen komen.

Alle bushaltes in de gemeente Rucphen, waaronder deze aan de Pastoor Bastiaansensingel in Sint Willebrord, werden eerder al aangepast voor ouderen en mensen met een beperking.

Daarom beloofde het college van B en W vorig jaar aan de gemeenteraad voor deze groep serieus te kijken naar vervoer op maat. ,,Er is in overleg met de ouderen en het dorpswerk een voorzichtige eerste keuze gemaakt voor vervoer van deur tot deur", zegt wethouder René Lazeroms. ,,Hoe de pilot wordt ingevuld, met een busje of een auto en hoeveel dat allemaal gaat kosten, weten we nog niet.”

Geen honderden gebruikers, denkt wethouder

De proef begint in december, op het moment dat ook de nieuwe dienstregeling voor het streekvervoer van Arriva ingaat. ,,Hoe lang de proef duurt, heeft onder meer te maken met hoeveel mensen er gebruik van maken. Bij de buurtbus gaat het om ettelijke honderden mensen. Dat zal niet het geval zijn bij dit deur-tot-deurproject omdat dat veel kleinschaliger is."

Wethouder René Lazeroms

Volgens Lazeroms zal niet alleen de gemeente Rucphen opdraaien voor de kosten van de proef, ook de provincie en Arriva gaan bijdragen ‘misschien in de vorm van een voertuig’. ,,Duidelijk is, dat het wel iets moet opleveren, bij geen of te weinig gebruik, zal de proef beëindigd worden.”

Er komen door het gewijzigd vervoersbeleid zes bushaltes bij in de gemeente Rucphen (waarvan twee als onderdeel van het centrumplan Rucphen). Er verdwijnen er vijf: drie in St. Willebrord, een in Sprundel, een in Rucphen.