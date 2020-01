Er komt een nieuwe winkel in Oud Gastel

Conceptstore Gij en Ikke neemt plaats in het pand en samen met lokale ondernemers zullen de eigenaressen hun winkel opvullen.

Het idee begon als een grapje. Collega's Margaret de Bont (58) en Susan Raats (38) droomden er allebei van om een eigen winkel te beginnen. Ze kennen elkaar al acht jaar en werken samen in de zorg. Ze maakten er weleens grapjes over, maar hakten nu de knoop door: ze gingen samen van hun droom werkelijkheid maken.

Quote Onze keuze viel al snel op Oud Gastel, dit voelde het beste Susan Raats, Gij en Ikke ,,We hadden er even voor uitgetrokken om goed na te denken over wat we precies wilden en hoe we het gingen aanpakken. Onze keuze viel al snel op Oud Gastel, dit voelde het beste. We vonden het ook een fijn idee dat een van ons dicht bij de winkel woont”, aldus Raats.

Minimaal een jaar

Want eigenaresse Margaret woont sinds vier jaar in Oud Gastel. Het viel haar op dat er een aantal leegstaande panden in het dorp zijn. ,,Na een poosje zijn we terechtgekomen bij De Passage in de Dorpsstraat. Via makelaardij Sweere hebben we ons plan voorgelegd aan de De Mastboom-Brosens Stichting en zij zijn akkoord gegaan. Voor minimaal een jaar mogen we hier blijven.”

Durven ze het wel aan om in dit dorp een winkel te openen? De Bont vertelt: ,,Dit wordt me vaak gevraagd. Ik denk dat Oud Gastel juist klaar is voor een winkel zoals deze. We zien het positief in en willen van de winkel ook een ontmoetingsplek maken, een gezellige plek waar we samen kunnen komen in plaats van via het internet alles te bestellen."

Quote Ik denk dat Oud Gastel klaar is voor een winkel zoals deze Margaret de Bont

Dat is dan ook het doel. Talenten uit de regio krijgen de kans hun onderneming op te starten in de winkel, en zo door te groeien. Interieurzaak Via Ponte, kledinglijn Bij Tante Pollewop, Huidstudio bij S, By CR sieraden en kledingmerk Tutu a route zijn de eerste ondernemers die zich mogen gaan vestigen in het pand.

Gij en ikke

Na lang brainstormen zijn ze op hun bijzondere, Brabantse bedrijfsnaam gekomen. Ze vertellen: ,,We wilden iets in de richting van 'Jij en Ik', om een soort gevoel van saamhorigheid uit te stralen. Na wat sparren kwamen we op 'Gij en Ikke'. Toen we bij de Kamer van Koophandel aankwamen, raadden ze ons aan om de naam zo snel mogelijk vast te leggen. We hebben de naam dan ook lang verborgen gehouden zodat niemand er mee vandoor zou gaan, haha.”

Quote Het lijkt ons wel wat om mensen hier werk aan te bieden en zo weer terug de maatschap­pij in helpen Susan Raats Met een positief gevoel kijken ze naar de toekomst. Door hun werkervaring in de zorg, hopen ze over een tijd mensen te begeleiden in hun winkel. ,,Om mensen bijvoorbeeld hier werk aan te bieden en zo weer terug de maatschappij in helpen, lijkt ons wel wat. We zijn er mee bezig om dit te realiseren”, vertelt Raats.