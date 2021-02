Er komen honderden woningen bij in Roosendaal, want de stad groeit weer een beetje

,,We dachten dat de behoefte aan nieuwe woningen stabiliseerde, dus hebben we ons op bestaande woningen gericht. Nu voorspelt de provincie een lichte groei van Roosendaal. Vooral door immigratie", zegt Rob van Son, vestigingsmanager Roosendaal van Alwel.



,,In 2035 hebben we zelfs vijfhonderd woningen méér nodig", zegt Van Son. Hij spreekt van een forse uitdaging. Volgens bestuurder Tonny van de Ven van Alwel beschikt de corporatie in Roosendaal wel over plekken waar nieuwbouw mogelijk is. Ze noemt de Westrand, Flaviadonk en Stadsoevers. ,,Maar dat is te weinig. Dus zoeken we samen met de gemeente naar meer locaties.” Het is al zeker twintig jaar geleden dat Alwel in Roosendaal op grote schaal nieuwe huurwoningen bouwde (Weihoek).