Er is veel gebeurd in Roosendaal, behalve dat ene: goed communiceren met de inwoners

Inna is Russisch, woont in Hoeven en protes­teert tegen oorlog: ‘Maar wil mijn moeder niet in gevaar brengen’

Ze is Russische, woonachtig in Hoeven. En ze doet mee aan het protest tégen de inval van Rusland in Oekraïne. Zondag, in Amsterdam nog. Inna Pertijs weet dat haar acties haar persoonlijk kunnen raken. Toch staat ze schouder aan schouder met de Oekraïners. ,,Poetin is níet Rusland.”

1 maart