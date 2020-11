Er is een grens overschreden in de Roosendaalse wijk Kalsdonk

Komt hier huisves­ting voor arbeidsmi­gran­ten tussen Dinteloord en Stampers­gat?

21 november STAMPERSGAT/STEENBERGEN - Met de groeiende werkgelegenheid op het Agro Food Cluster (AFC) tussen Dinteloord en Stampersgat stijgt ook de vraag naar goede huisvesting voor arbeidsmigranten in de directe nabijheid. Een grondgebied ten zuiden van de Noordlangeweg is mogelijk in beeld voor een pension. In buurgemeente Halderberge zijn ze daar niet gerust op.