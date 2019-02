Er is een derde huisarts in Wouw en het is.... een vrouw

Opvallend is dat deze woning in 1940 als dokterswoning werd gebouwd door huisarts H. Voermans. De eerste steen in de zijgevel en het esculaapteken in het bovenlicht van de voordeur wijzen daar nog op.

Op afspraak

Quote In de wachtkamer zal het nooit druk zijn Anne-Fleur Dorman De huisarts werkt alleen op afspraak en neem voor een consult ruim de tijd. ,,In de wachtkamer zal het daarom nooit druk zijn, want de praktijk is kleinschalig en daarom is er ook geen doktersassistente aanwezig", geeft Dorman aan.



Hoewel ze in haar jeugd wel het idee had dat ze arts wilde worden, kwam dat besef pas goed toen ze als au pair in Parijs ging werken bij een arts die op een boot in de Seine woonde.

Loopbaan

Geboren in Alphen aan de Rijn en opgegroeid in Naarden, was dat een heel nieuwe ervaring. Aan de universiteit van Groningen studeerde ze geneeskunde en en daarna werkte ze als arts-assistent in Arnhem. Aan de VU in Amsterdam volgde ze de huisartsopleiding en daarna werkte ze vijf jaar in een huisartsenpraktijk in Enschede. ,,Dat was een grote praktijk met drie artsen en daar heb ik de nodige ervaring opgedaan en veel geleerd", geeft de arts aan.

Inmiddels was ze getrouwd met een cardioloog en toen haar man een baan kreeg in het Bravisziekenhuis in Roosendaal, verhuisde het gezin naar Roosendaal en anderhalf jaar later naar Wouw.

Ultieme wens