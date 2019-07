Er gaat veel goed in Halderberge, maar dit kan volgens de burger beter

OUDENBOSCH - In schooltermen ga je met een 6,4 over naar de volgende klas. Maar het rapportcijfer waarmee de gemeente Halderberge door haar burgers beoordeeld wordt is er niet eentje om lekker mee te pronken.

Oudenbosschenaren zijn trouwens minder tevreden dan inwoners uit de vier andere dorpen. Dát en andere conclusies zijn terug te vinden in de et zijn enkele conclusies, die burgemeester Jobke Vonk-Vedder trekt uit de eerste, dit voorjaar gehouden, burgerpeiling.

Om positief te beginnen: de respons op de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aangeleverde vragenlijst overtrof aller verwachtingen. Vonk: ,,Liefst 1446 inwoners hebben digitaal, schriftelijk of telefonisch de vragen beantwoord. Een bijzonder hoge respons.‘’ Dat veel ingezetenen tevreden zijn met hun leven in het algemeen en daar ‘een dikke acht’ aan toekennen, is meegenomen.

Speelplekken

De cijfers afgezet tegen vergelijkbare gemeenten leert dat Halderberge echter iets negatiever wordt beoordeeld. Landelijk ligt het gemiddelde waarderingscijfer op 6,7, dat is dus drietiende hoger dan in Halderberge. De burgemeester beschouwt de uitkomst als een prima nulmeting met goede inzicht in de verbeterpunten. Die liggen in Halderberge op het gebied van onderhoud van groen en wegen, het aanbod van speelplekken en hoe schoon de buurt is. Nog geen kwart van de bevolking vindt dat er voldoende gedaan wordt aan de leefbaarheid in hun buurt. Tegelijkertijd bieden inwoners zich ook aan om daar zelf verbetering in aan te brengen.

Buiten Beter app