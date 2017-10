Er blijft straks één kerk over; dat hoeft geen bestaand kerkgebouw te zijn

ROOSENDAAL - De bouw van een nieuwe kerk is een serieuze optie voor het Roosendaalse kerkbestuur. Deze mogelijkheid wordt meegenomen in het brede onderzoek naar de toekomst van de drie nog bestaande kerkgebouwen.

Zeker is dat er uiteindelijk maar één katholieke kerk in Roosendaal overblijft. Kort na de zomer van 2018 verwacht vice-voorzitter Maarten Mallekoote de uiteindelijke keuze te kunnen presenteren. ,,We horen zeggen dat het makkelijker is als we geen keuze uit de drie maken, maar gaan voor een nieuwe. Dat is niet waar. We gaan voor een verstandelijke keuze, waarbij we respect hebben voor alle emoties die bij de sluiting van een kerk komen kijken. Maar die emoties zijn er bij de huidige kerkgangers; we moeten kijken naar hun kinderen en de kinderen daarvan. Bovendien houdt nieuwbouw in dat we drie kerkgebouwen moeten verkopen, waarvan er twee rijksmonument zijn.''

Vergelijk

De berekening van nieuwbouw is er vooral om de kosten van de verbouwingen van de drie andere kerken mee te vergelijken. Toch is het ook een serieuze optie, omdat het parochiebestuur serieus kijkt naar duurzaamheid; dat is in nieuwbouw vele malen makkelijker in te passen dan in een van de huidige kerken.

Nog dit jaar is een plan van eisen klaar. Daarin staat aan welke eisen de enige overgebleven kerk straks moet voldoen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de pastorale visie op de toekomst. ,,Ontmoeten is daarin een belangrijke pijler. Naast die visie zijn er de resultaten van brainstormsessies met wel honderd parochianen. Duidelijk werd daar dat het gebouw een 'sacraal gevoel' moet geven. Het gebouw wordt bij voorkeur multifunctioneel, zodat er bijvoorbeeld ook een tentoonstelling kan worden gehouden of een concert. Mits dat allemaal verenigbaar is met ons geloof.'' Voor Mallekoote is het zeker dat de nieuwe kerk niet alleen een ruimte is voor de vieringen: ,,Na de viering koffie drinken hoort er ook bij.''

Herbestemming

Tegelijk met het opstellen van het plan van eisen is een klein aantal projectontwikkelaars ook aan het kijken wat een mogelijke nieuwe bestemming kan zijn voor de Moeder Godskerk, Josephkerk en de Onze Lieve Vrouwe- of Paterskerk, als die niet langer als kerk in gebruik zouden zijn. Ook deze informatie wordt meegenomen in het besluit. ,,Voor de Moeder Godskerk zijn we al gebeld door een ontwikkelaar die het gebouw wil kopen. We houden alle opties open.''

De Goede Herder en kapel Sint Franciscus zijn al gesloten. De eerste is verhuurd en voor de kapel is een bouwvergunning aangevraagd, om deze te verbouwen tot pastorie/woonruimte voor de Roosendaalse pastoor Ronald van Bronswijk. ,,We willen de verbouwde kapel in de toekomst verkopen. De pastoor komt in onze visie bij de nieuwe kerk te wonen.''