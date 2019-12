Epicentrum Serious Request geopend in Roosendaalse Raadhuisstraat

video Kaartver­koop Tullepeta­ons Klûnen: ‘Dit is een enorm gekkenhuis’

15 december ROOSENDAAL - Het is pas zondag 26 januari, maar de kaarten gingen vandaag al in de verkoop. Het Tullepetaons Klûnen leeft in Roosendaal. Om precies 13.11 uur gingen de 3.500 kaarten in de verkoop bij de ijsbaan op de Markt. Een dik uur later waren alle kaarten weg. ,,Ik ben om 10.30 uur vertrokken thuis. Ik ben er een heel jaar mee bezig", zegt Desiree die vooraan stond en de eerste kaarten wist te bemachtigen.