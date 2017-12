Entree Passage Roosendaal heeft nieuwe letters

ROOSENDAAL - Winkelend publiek hoeft op de Nieuwe Markt in Roosendaal niet langer te zoeken naar de ingang van De Passage. Vanaf woensdag is het extra duidelijk waar het bijzondere winkelcentrum staat. Eigenaar Metterwoon liet dinsdag nieuwe reclameletters plaatsen plus ledverlichting waardoor de luifel meer opvalt.

,,We sluiten aan op de uitstraling van de Nieuwe Markt. Daarover was overleg met de gemeente'', zegt hoofd vastgoedbeheer Toine van den Broek van Metterwoon. De entree is afwijkend van die aan de andere kant van De Passage, in de Raadhuisstraat. ,,Die hebben we meegenomen met de renovatie. De Raadhuisstraat heeft een klassieke stijl waardoor het makkelijker was om de sfeer van binnen door te trekken naar buiten.''

Sfeer

Om het juiste ontwerp te vinden voor de ingang aan de Nieuwe Markt, was best een puzzel, laat Van den Broek weten. ,,We hebben gewacht tot de renovatie van de Nieuwe Markt klaar was.'' Daar is de ledverlichting mede bepalend voor de sfeer. Voor Metterwoon en de gemeente was het logisch om daarop aan te sluiten. ,,We hebben er bijvoorbeeld niet voor gekozen om de gevels van de bovenwoningen te veranderen. Wel is er over de hele lengte een strip met ledverlichting gekomen, met het accent dus op de entree.''

Interesse

Volgens Van den Broek neemt de interesse van winkeliers om zicht te vestigen in De Passage weer toe. Het winkelcentrum kampt al enige tijd met leegstand. ,,We zijn bezig met een aantal serieuze kandidaten. De interesse is er zowel van Roosendaalse ondernemers die vanwege de wens om winkels te concentreren in de binnenstad naar de Passage kijken als van ondernemers van buiten Roosendaal.''