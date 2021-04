Enthousiasme en vraagtekens bij finishplaats ZLM Tour in Rucphen

RUCPHEN - De gemeente Rucphen legt 45000 euro op tafel om de ZLM Tour op 13 juni te laten finishen. Het is de slotdag van de meerdaagse etappekoers van organisator Libéma Profcycling. Hoewel enthousiast over de mogelijk spin-off voor lokale ondernemers, zit de VVD-raadsfractie wel met een paar vragen.

Delen per e-mail

Zo is het moment waarop de ZLM Tour wordt gehouden zó dichtbij, dat Barry van de Luijtgaarden (VVD) zich afvraagt of het evenement wel coronaproof kan worden gehouden en op welke wijze de veiligheid wordt gegarandeerd. In twee van de vijf etappes rijden de coureurs op afgesloten parcoursen.

Zondag 13 juni start de laatste rit vanuit het centrum van Made. Na een plaatselijke rondje over het parkoers van de profronde trekt het peloton met een lus richting Rucphen, waar nog enkele plaatselijke ronden worden gereden. ,,We hebben er bewust niet voor gekozen om de etappes af te werken op omlopen”, zegt project manager Niels Geven van Libéma Profcycling. ,,We mijden daarbij wel de steden en op- en afritten van de snelwegen.”

Uitdaging

Anders dan bijvoorbeeld de Amstel Gold Race hoopt de organisatie toeschouwers onder bepaalde voorwaarden, zoals afstand houden, wel toe te laten tot de finishstraten. Geven: ,,Het is in ieder geval de uitdaging waar we nu als organisatie voor staan.”

Van de Luijtgaarden ziet ook liever geen grote stukken parcours afgezet met zwart zijl, zoals afgelopen zondag in Limburg. ,,In die gedachte levert het voor onze inwoners en de plaatselijke ondernemers wellicht niet direct een zichtbaar leuk evenement op.’’ Hij is wel benieuwd wanneer de definitieve keuze gemaakt wordt om de meerdaagse koers wel of niet door te laten gaan. ,,Mocht de koers afgelast worden, draagt onze gemeente dan bij aan reeds gemaakte kosten?‘’

Promotiebudget

Overigens juicht de liberaal een verdere samenwerking tussen gemeente, plaatselijke ondernemers en Libéma Profcycling wel toe. ,,Immers, een dergelijke evenement zal een mooie spin-off kunnen hebben voor de plaatselijke ondernemers en de te verzorgen hospitality.‘’ Hij vraagt het college aan wat voor soort evenementen gedacht wordt. Over de organisatiekosten, die Rucphen ten laste brengt van het promotiebudget, geen onvertogen woord bij Van de Luijtgaarden. ,,Ik zie zo'n investering in de toekomst als een goede stap voor onze inwoners en ondernemers.‘’