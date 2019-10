Enthousiasme bij theaterbestuur Fidei et Arti over nieuw cultuurcentrum Oudenbosch is terug

OUDENBOSCH - Hoe de berichten zo de wereld in geholpen zijn, weet Mariska Pesser niet. Maar dat het theaterbestuur van Fidei et Arti de hakken in het zand zou zetten bij een verhuizing naar het nieuwe cultuurcentrum Saint Louis in Oudenbosch, is bezijden de waarheid. Bestuursvoorzitter Pesser legt graag uit waarom.

,,Vanaf de eerste plannen voor een nieuw cultuurcentrum in Oudenbosch hebben wij onze medewerking toegezegd. Eerst moet je wennen aan het idee, maar gaandeweg komen met name de synergievoordelen aan het licht en dan besef je dat Oudenbosch met het religieus ensemble een prachtig complex in handen heeft.‘’

Voor bestuur en medewerkers van Fidei et Arti is behoud dan wel versterken van culturele activiteiten in Oudenbosch altijd leidraad geweest in de gesprekken met gemeente, kwartiermaker en projectleider. ,,Wij nemen onze gebruikers en bezoekers graag mee naar de nieuwe behuizing aan de overkant, maar als daar onvoldoende ruimte tegenover staat wordt het lastig‘’, aldus Pesser, die benadrukt dat de deur nooit op slot ging. ,,Onze insteek was en blijft positief. In de plantekeningen, die we in het voorjaar te zien kregen, was de theater- en podiumruimte veel kleiner dan voorheen. In die setting zouden de culturele activiteiten van Fidei onherroepelijk in het gedrang komen.‘’

Quote Met zowel een theater­zaal als de kapel voor podiumkun­sten komen we al een stuk dichter bij elkaar. Mariska Pesser, Bestuursvoorzitter Fidei et Arti

Aan zet

In het voorjaar liepen de gesprekken vast. Per brief liet het theaterbestuur weten onder de huidige condities niet mee te kunnen verhuizen naar het nieuwe cultuurcluster. Mariska Pesser zegt dat vervolgens de gemeente aan zet was om te zien in hoeverre ook aan de wensen van Fidei et Arti tegemoet gekomen kon worden. Aangenaam verrast was ze daarom toen de nieuwe kwartiermaker Paul Cornelissen samen met projectleider Peter Engelvaart nog eens goed tegen het licht hield. ,,Zij hebben met name naar de mogelijkheden in de kapel van Saint Louis gekeken. Met zowel een theaterzaal in de Mariabouw als de kapel voor podiumkunsten en bijvoorbeeld onze carnavalsactiviteiten komen we al een flink stuk dichter bij elkaar.‘’

Doelmatiger

Het eerste gesprek op 10 oktober verliep dermate positief dat alle neuzen weer dezelfde kant uitwijzen. ,,Wij waren enthousiast. Dat temperde even, maar keert nu weer terug. De ruimtelijke indeling en het veel doelmatiger invullen van de kapel biedt nieuwe kansen. We zitten terug aan tafel en hopen samen met de musea, KBO en andere partijen op een mooie toekomst in het nieuwe cultuurcentrum. Ik kijk alvast uit naar de vervolggesprekken.‘’

