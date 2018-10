ENPC en Dorpsraad Zegge leven mee met parachutist, maar blijven nuchter over incidenten

VIDEOZEGGE - Een enorm vervelend incident, maar we blijven met elkaar in gesprek, zeggen zowel de Dorpsraad als parachuteclub ENPC na de onfortuinlijke daklanding van een leerlingparachutist afgelopen zondag in Zegge.

Vervelend in eerste instantie voor de parachutist die diverse botbreuken opliep en nu in het ziekenhuis ligt. Daarover is eenieder het eens, ook de bewoners van het huis in de Onze Lieve Vrouwestraat. ,,Vreselijk voor die man", zegt Jacqueline Bastiaansen. ,,Als ik er nu, een dag later, op terugkijk ben ik allang blij dat hij het overleefd heeft. Die schade aan het dak komt wel in orde.”

De man maakte zijn derde sprong, kwam na een stuurfout in combinatie met harde wind met een smak op het dak van de familie Van de Sanden terecht en belandde vervolgens op de stoep. Een ongelukkige samenloop van omstandigheden die ENPC zeer betreurt, zegt Laurens Degenaar.

De clubleden van ENPC maken gezamenlijk zo’n 10.000 sprongen per jaar en af en toe gaat het mis. Dit jaar een paar keer achter elkaar: in juli belandde iemand in een boom in de Kapelstraat en in september raakten op een middag twee mensen gewond toen ze verkeerd terecht kwamen op de dropzone. ,,Dit jaar hebben we echt pech en gebeurden enkele incidenten kort op elkaar”, zegt Degenaar.

Dropzone

Het weiland tussen Bosschenhoofd en Zegge waar de leden van ENPC landen, is zo’n tien hectare groot. ,,Dat is gigantisch groot voor een dropzone”, zegt Degenaar. ,,Hele ervaren springers kunnen zelfs op een sportveldje midden in de stad landen, maar voor beginnende springers heb je veel ruimte nodig en die hebben wij.”

De ENPC-secretaris begrijpt dat voor een leek een draaiing in de lucht er als een salto uit kan zien. ,,Je moet soms stuurbewegingen maken om op een bepaalde locatie op een bepaalde hoogte te zijn en vervolgens op de juiste plek te landen. Soms moet je ook hoogteverschil creëren om iemand te ontwijken. Maar onnodig draaien wordt binnen onze gedragsregels afgeraden omdat draaien tot minder overzicht leidt.”

Ton Christopherson, voorzitter van de Dorpsraad Zegge, is bezorgd om de incidenten, maar weet tegelijkertijd dat ze nooit honderd procent uit te sluiten zijn. ,,Ik weet ook dat ENPC veiligheid hoog in het vaandel heeft. Maar we zullen de incidenten tijdens de eerstvolgende dorpsbijeenkomst wel bespreken omdat ze voor overlast zorgen. Wij raden Zeggenaren die klachten hebben aan, die ook rechtstreeks bij ENPC aan te kaarten. Daar staat de club absoluut open voor.”

Wanneer ben je leerling af? Parachutespringers blijven bij ENPC ‘leerling’ totdat ze zo’n vijftig sprongen gemaakt hebben. Dan krijgen ze hun A-brevet, maar dat betekent niet dat ze zonder instructeur het vliegtuig in mogen. Het zelfstandig de lucht ingaan, mag pas bij het B-brevet nadat iemand 100 sprongen heeft gemaakt. Een tandemsprong maken hoort niet bij de opleiding, een beginner springt meteen alleen. De opleiding omvat twee dagen en gebeurt volledig op de grond, zowel de theorie als de fysieke vaardigheden die bij het springen horen.