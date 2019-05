Enorme zandbak nu ook geschikt voor beachtennis

OUD GASTEL - Beachsoccer, strandvolley en -voetvolley bestond al, vanaf donderdag kan er in de flinke Gastelse zandbak ook getennist worden. Het strandzand ligt van donderdag tot en met zondag op de Markt in Oud Gastel.

De organiserende zaalvoetbalclub Kanja/t Hart van Gastel begon achttien jaar geleden met een meerdaagse strandvoetbaltoernooi. In de loop der jaren zijn daar allerlei varianten op gekomen. ,,Zo hadden we twee jaar op rij een obstacle run op het speelveld. Dat sloeg één keer aan, de tweede keer was het niks‘’, zegt Coert Doomen van de organisatie. ,,Kijk, voor die bak moeten we zeven vrachtwagens zandstrand aan laten rukken, dat moet ook allemaal weer afgevoerd worden. Dan kunnen we er maar beter optimaal gebruik van maken. In het Hemelvaartweekend hebben we daar vier dagen voor.‘’

Zachte ballen, houten rackets

Donderdag wordt afgetrapt met de primeur. ,,Eerlijk gezegd had ik nog nooit van beach tennis gehoord. Je speelt het met dubbels op een veld van dezelfde omvang als een volleybalveld. De bal is zacht en de rackets zijn van hout, maar toch ook weer niet zoals de bats waar je aan de kust een balletje mee slaat. Het is wel een serieuze sport, vallend onder de tennisbond en met eigen Nederlandse kampioenschappen.‘’

Quote Zeven vrachtwa­gens zandstrand. Dan kunnen we er maar beter optimaal gebruik van maken. Coert Doomen, Kanja/’t Hart van Gastel

Doomen merkt dat het initiatief in elk geval wordt gewaardeerd. ,,We konden twaalf koppels plaatsen en die hadden we binnen de kortste keren. En dan te bedenken dat de plaatselijke tennisclub toevallig donderdag een busreis naar Roland Garros maakt.‘’ Vanaf 14 uur wordt in vier poules gespeeld. Donderdagavond wordt in de tent naast het sportterrein een vroegtijdig Oktoberfest, oftewel het Kanja Bierfest gehouden.

Gavoc

Vrijdag beginnen de wedstrijden voetvolley vanaf 17.30 uur en staat de beachparty op de rol. Zaterdag gaat het rond vijf uur wederom los op het met palmbomen omzoomde strand van Gastel. De organisatie wordt dan overgenomen door volleybalclub Gavoc ‘10 voor het beachvolleytoernooi. Voor de volleytoernooien zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Zondag sluit het Kanja beachweekend in de middaguren af met de het Kanja-beachsoccer, daar waar het allemaal mee begon. Doomen verwacht dan mooi weer. ,,Volgens mij ziet het er zelfs vanaf donderdag al goed uit. Meestal treffen we het wel, maar ook bij slecht weer speelt iedereen stug door.‘’ Zelf mist hij een stukje zondagprogramma, want met het tweede elftal van SC Gastel wordt Doomen verwacht aan de nacompetitie mee te doen. ,,Maar dan blijven we na afloop niet te lang hangen.‘’