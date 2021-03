Enkel de basiliekklokken beieren bij klimaatalarmprotest in Oudenbosch

Roosendaal handelde juist in kwestie Glory Assembly Church, klacht kerk bleek nooit ingediend

12 maart ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal is op een correcte manier met de Glory Assembly Bible Church omgegaan in het vraagstuk over de huisvesting van deze kerk. Ook in de afhandeling van de klacht van de kerk heeft de gemeente geen steken laten vallen. Vooral omdat de klacht nooit is ingediend.