Energietransitie lastig voor Rucphen

De bodem is ongeschikt voor het winnen van aardwarmte en de Rucphense gemeenteraad heeft eerder al eens besloten geen windmolens te plaatsen. ,,Door de aanwezigheid van Breda International Airport is het plaatsen van windmolens in onze gemeente voor een deel onmogelijk", zegt wethouder René Lazeroms. ,,De vraag is of dat eerdere besluit van de raad stand moet houden of dat het herzien moet worden.”

Regionaal

Lazeroms is een van West-Brabantse wethouders duurzaamheid die meepraat en meedenkt over de zogeheten Regionale Energie Strategie. ,,Elke regio in Nederland moet een plan maken hoe de uitstoot van CO2 voor 2030 verminderd kan worden naar een niveau van 49 procent. Dat is voor een individuele gemeente een ondoenlijke opgave, vandaar dat we onder begeleiding van het waterschap samenwerking hebben gezocht.”

Elektriciteitsplan

De twintig West-Brabantse gemeenten willen in mei van dit jaar een plan van aanpak presenteren dat een jaar later moet uitmonden in een concreet uitvoeringsplan. ,,Het gaat om een elektriciteitsplan, voor de opwekking voor wind- en zonne-energie, een warmteplan om van het gas af te komen en ook een oplossing voor het netwerkbeheer. Want, als je alles volstouwt met zonnepanelen en netwerkbeheerders kunnen al die energie-aanvoer niet verwerken, schiet je je doel voorbij.”

Geothermiek