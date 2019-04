Encounter: een confronterende dans met professionals en amateurs

Tijdens een repetitie zaterdag in De Muze werkt een groep dansers onder leiding van Nishant Bhola intensief aan de vormgeving van deze confronterende dans.

Encounter is onderdeel van een talentontwikkelingsproject van dansgezelschap Nishant Bhola, World of Dance dat een vierjarige samenwerking is aangegaan met schouwburg De Kring. Het project heeft als doel het gat tussen amateurs en professionele dansers in het regionale danslandschap te verkleinen.

Bezieling

Voor Encounter heeft artistiek directeur Bhola tien dansers geselecteerd, waarvan vier regionale talentvolle amateurs. Onder zijn leiding is de groep creatief aan de slag gegaan om het door Bhola aangedragen thema in een spectaculaire voorstelling van 60 minuten gestalte te geven. ,,Encounter is geen schoonheidsdans'',verklaart Bhola. ,,Ik bepaal de intenties maar de bewegingen komen vanuit de dansers. Bezieling staat voorop. Ik wil echte mensen op het podium zetten met zeggingskracht en geloofwaardigheid!''

Bhola heeft zich voor Encounter laten inspireren door de Arabische Lente: ,,Specifiek door de demonstraties op het Tharirplein in Egypte. Je zag daar de mensen opkomen voor democratie en een betere toekomst tegenover dictator Moebarak die met het leger eigen mensen vermoordde. Ik zag duidelijk verschillen tussen goed en kwaad. De Amerikaanse journaliste Lara Logan die live verslag deed, werd echter na de bevrijding onder invloed van de groep door dezelfde betogers verkracht. Ik besefte toen dat in ieder mens goed en kwaad schuilt. Het is ook het verhaal van Nazi Duitsland. Eerbiedwaardige vaders die onder groepsinvloed in beesten veranderen. Hoe mensen kunnen veranderen vertellen we in deze confronterende dans.''

Ritmiek

Bhola legt uit dat de bevrijding voor hem niet het einde is, maar een begin: ,,Want dan begint het feest, de rouw en de verwerking!''

Hans Timmerman componeerde voor deze dans indringende muziek die zich kenmerkt door dreigende ritmiek: meeslepend en dwingend vanuit allerlei omgevingsgeluiden, soms omkleed met een stukje folklore.

Amateurdanser Rutger Aarts (19) vertelt dat hij wel even moest wennen aan deze dansvorm: ,,Heel anders dan op de dansschool. Maar ik ben geraakt door Bhola's verhaal. Het heeft me tot een nieuwe vorm van creativiteit gebracht!''