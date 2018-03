En wéér is een kluisje van Kees leeggeroofd

OUDENBOSCH/FIJNAART - Kees de Bruyn uit Fijnaart slaapt slecht deze dagen. En zijn bloeddruk is te hoog, constateerde de dokter donderdag. Voor de tweede keer in tien jaar tijd is hij slachtoffer van een kluisjesroof.

Woensdagochtend rond tienen werd De Bruyn, de 56-jarige eigenaar van een autobedrijf, gebeld. "Een jonge medewerkster van de Rabobank zei: ik heb een slechte mededeling. U bent mogelijk betrokken bij een kluisroof. Ik stond perplex. Wat bedoel je, vroeg ik. Toen vertelde ze dat in het weekend was ingebroken in de Rabobank in Oudenbosch, waar ik sinds twee jaar een kluisje heb."

Quote Ik slaap er heel slecht van. Ik ben donderdag bij mijn huisarts geweest. Mijn bloeddruk is flink verhoogd. Kees de Bruyn uit Fijnaart

In eerste instantie wilde de Rabomedewerkster De Bruyn niet vertellen of ook zijn kluisje was leeggeroofd. "Ze kondigde aan dat ik volgende week benaderd zou worden voor verdere uitleg. Maar toen werd ik pissig en zei dat ik het gewoon wilde weten. Uw kluis, is leeg, was vervolgens haar antwoord. Ik stond aan de grond genageld."

De Bruyn somt op wat er in zijn kluisje zat: koopaktes, getuigschriften, sleutels, kasgeld, spaargeld en gouden sieraden van zijn pas overleden schoonmoeder. Gedupeerden zijn via de bank tot maximaal 45.000 euro verzekerd. "Maar in mijn kluisje zat meer", zegt de Bruyn die de exacte waarde van de inhoud niet kwijt wil.

Als ondernemer wil hij zo min mogelijk contant geld thuis hebben liggen. "Gelukkig wordt tegenwoordig het meest per pin betaald. Of mensen maken het bedrag over."



